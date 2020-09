Live Motion Games planuje debiut na NewConnect w I poł. 2021 r.

"W pierwszej połowie przyszłego roku planujemy debiut na rynku NewConnect. Zakończyliśmy właśnie proces przekształcania w spółkę akcyjną, który przybliża nas do stania się spółką publiczną. Czekamy już tylko na wpis do KRS. Jesteśmy na etapie zaawansowanych prac produkcyjnych kilku projektów. Te, które prezentujemy graczom cieszą się dużym zainteresowaniem, co widać po silnych wishlistach naszych tytułów. Z całą pewnością mogę więc powiedzieć, że LMG jest gotowe do kolejnego milowego kroku w rozwoju spółki, jakim będzie przyszłoroczny debiut na giełdzie" powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.