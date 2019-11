LiveChat miał 16,37 mln zł zysku netto, 20,37 mln zł EBIT w II kw. r. obr.

"W II kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,3 mln zł a zysk netto 16,4 mln zł. To wyniki wyższe odpowiednio o 21,6% i 16,1% od zanotowanych przed rokiem. Spółka utrzymuje bardzo wysoką rentowność, w II kwartale marża netto wróciła do poziomu powyżej 50% i sprawnie generuje gotówkę" - czytamy w komunikacie.

Już od dłuższego czasu tempo wzrostu przychodów LiveChat Software istotnie różni się od dynamiki wzrostu liczby klientów. Dlatego od początku przyszłego roku spółka nie będzie już raportować miesięcznie liczby klientów - będzie za to podawać szacunkowe dane nt. wartości sprzedaży, podano także.

W I połowie roku finansowego 2019/20 (kwiecień - wrzesień) grupa kapitałowa LiveChat Software osiągnęła przychody w wysokości 62,5 mln zł i 31,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o ok. 20% i 9,7% w skali roku. W ciągu 6 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,7%, marża operacyjna 61,7% a marża netto 49,7%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 31,7 mln zł. W samym II kwartale marża netto wyniosła 50,6%, dodano.