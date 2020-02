Livechat Software miał 15,81 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2019/2020

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach wzrost wyników to efekt takich czynników, jak: zwiększenie liczby klientów rozwiązań spółki (głównie LiveChat i ChatBot) oraz wzrost wskaźnika ARPU (średni miesięczny przychód na jednego klienta) LiveChat w stosunku do stanu sprzed roku. Wskaźnik ARPU rozwiązania LiveChat rósł zarówno w odniesieniu do stanu sprzed roku, jak i poprzedniego kwartału. Zanotował też wzrost w każdym kolejnym miesiącu III kwartału (podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.