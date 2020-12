ŁKA ogłosiła przetarg na 3 pociągi hybrydowe z opcją na 2 kolejne

"Zakup składów elektryczno-spalinowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, w którym spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów. Tabor stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich ilość jest niewystarczająca. Po zakupie 'hybryd' ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz - Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz - Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi" - czytamy w komunikacie.