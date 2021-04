Lotos z zyskiem. Ciągle tankujemy mniej niż przed pandemią

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2020 Lotos miał stratę i to bardzo dużą. Było to ponad 1,3 mld zł na minusie. Udało się poprawić wyniki, choć sama sprzedaż paliwowej grupy jest mniejsza niż rok temu. Spadła z 6,1 do niecałych 5,9 mld zł.

Zarząd podkreśla, że choć następuje stopniowa poprawa otoczenia makroekonomicznego, to warunki te są wciąż istotnie gorsze w porównaniu do okresów sprzed pandemii. Jednocześnie w dalszym ciągu panuje niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 i jej następstwami.