LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 14% r/r i ok. 900 mln zł capeksu w 2019

Ponadto planowany capex w 2019 r. to ok. 900 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r. Planowane wydatki na sklepy to ok. 710 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 30 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.