Mabion otrzymał ostatnią rundę pytań od EMA dot. MabionCD20

Jest to typowy etap procedury rejestracyjnej EMA, uwzględniony w harmonogramach spółki , w związku z czym, nie ulegają one zmianie, podano.

"Nasz zespół rozpoczął już prace w zakresie opracowywania odpowiedzi na pytania przysłane przez EMA. Chcemy na nie odpowiedzieć możliwie jak najbardziej kompleksowo. Przyjęta strategia udzielania odpowiedzi w pierwszej rundzie sprawdziła się - jesteśmy zadowoleni z ilości rozwiązanych w niej kwestii. Wierzę, że materiał, który przekażemy Europejskiej Agencji Leków ostatecznie potwierdzi, że MabionCD20 jest wysoce podobny do leku referencyjnego, co pozwoli nam uzyskać pozytywną opinię regulatora w IV kwartale br. oraz - w kolejnym etapie - pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie leku do obrotu" - powiedział członek zarządu Mabionu Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.