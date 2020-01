bah Damian Słomski 1 godzinę temu

Mariusz Książek dla money.pl: Warunki Jaguar Land Rover były nie do zrealizowania

Polacy się bogacą, ale sprzedaż ponad czterech tysięcy aut luksusowej marki w Polsce rocznie to ciągle duże wyzwanie. Z tego powodu spółka BAH kończy współpracę z Jaguar Land Rover jako generalny importer. Prezes Mariusz Książek w rozmowie z money.pl tłumaczy, co to oznacza i uspokaja: "Mamy alternatywę".

