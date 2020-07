Marka firmowana przez Joannę Krupę zarobiła miliony. Chce szyć więcej w Polsce

Zysk był jednak o 33 proc. mniejszy niż rok wcześniej, co wynika głównie z odpisów aktualizacyjnych. Natomiast przychody wzrosły o 16 proc. i wyniosły prawie 180 mln zł. Esotiq & Henderson więcej sprzedaje, ale z każdej zainkasowanej złotówki zostaje firmie na czysto nieco mniej pieniędzy. Pokazuje to marża brutto na sprzedaży, która w 2019 roku spadła z 64 do 62 proc. To oznacza, że z zakupów, na które klientka wydała 100 zł, firma po uwzględnieniu kosztów zarabia około 62 zł.