Master Pharm miał wstępnie 5,2 mln zł zysku netto w I-III kw 2020 r.

"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 42,8 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniosły 50,8 mln zł, co oznacza spadek o 16% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk operacyjny wyniósł 3,6 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 7,7 mln zł, co oznacza spadek o 53% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto) wyniósł 6,5 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 7,7 mln zł, co oznacza spadek o 15% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk roku obrotowego (zysk netto) wyniósł 5,2 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 5,5 mln zł, co oznacza spadek o 5% r/r" - czytamy w komunikacie.