Maxcom zakłada dalszą dywersyfikację biznesu wraz z rozwojem działalności podst.

"Jednocześnie z początkiem 2020 roku rozpoczniemy sprzedaż demontowanych napędów elektrycznych do rowerów. W tym roku na rynku pojawi się pre-seria. To innowacyjne rozwiązanie, dotychczas niepopularne w Polsce, które pozwoli każdemu użytkownikowi roweru na montaż niezależnego i ekologicznego napędu. Oceniamy, iż będzie to ciekawa alternatywa wobec tak popularnych w Europie hulajnóg, której przewaga nie zawiera się tylko w dużo niższej cenie" - uzupełnił Wilusz.