mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

zaproszenia do przedstawienia tych obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez bank w zamian za świadczenie pieniężne" - czytamy w komunikacie.

Intencją banku jest umorzenie obligacji 2022 nabytych przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu. Intencją banku jest przedstawienie do umorzenia obligacji 2020 i obligacji 2021 nabytych przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu, przy czym bank może zatrzymać te obligacje w swoim posiadaniu przez pewien okres po rozliczeniu oferty wykupu. Obligacje, które nie zostaną prawidłowo przedstawione do wykupu lub zaakceptowane przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu pozostaną w obrocie po rozliczeniu transakcji wykupu, podano także.

"Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym (razem, 'grupa') utrzymania ostrożnego oraz proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy, w szczególności ze względu na to, że obligacje nie kwalifikują się jako zobowiązania kwalifikowalne i nie zaliczają się do wymogu MREL (minimum required own funds and eligible liabilities) z perspektywy jednostkowej banku" - czytamy dalej.