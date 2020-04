MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Zysk netto w roku 2019 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 128 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik funduszu MCI.EuroVentures w wysokości 165 mln zł (20,2% IRR), skompensowany przez ujemny wynik funduszu MCI.TechVentures w wysokości 28 mln PLN (-10,5 IRR), co ponownie dowodzi tezy, że koncentracja na strategii buy-out'owej przynosi najlepsze rezultaty" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście do akcjonariuszy.