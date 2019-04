ME liczy, że kontraktacja OZE pozwoli uniknąć restrykcji przy niespełnieniu celu

"Zakładamy, że jeśli będziemy mieli w odpowiednim czasie odpowiednią ilość mocy zakontraktowaną - a tak patrzy też kilkanaście innych państw - to mamy sygnały wychodzące z Komisji Europejskiej, że liczy się też wola. Więc jeżeli mielibyśmy moce zakontraktowane, to także możemy liczyć na to, że nas zbyt wielkie restrykcje nie spotkają" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.