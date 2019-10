chemia 1 godzinę temu

ME: Ponowne konsultacje rozporządzenia ws. paliw ciekłych potrwają do 7 XI

Ministerstwo Energii (ME) zaprosiło do ponownych konsultacji projektu rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, podał resort. Uwagi można zgłaszać do 7 listopada br.