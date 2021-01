MedApp rozszerzył współpracę z Microsoftem, jest dystrybutorem HoloLens2

"Uczestnictwo w kolejnym programie partnerskim firmy Microsoft jest dla nas dużym wyróżnieniem. To dowód na to, że MedApp świadczy usługi najwyższej jakości. Poszerzanie współpracy ma dla nas istotne znaczenie z perspektywy rozwinięcia kanałów sprzedaży, a takie programy jak MRPP (Mixed Reality Partner Program), w którym mamy status Silver Partner, pozwalają nam na intensyfikację działań marketingowo-sprzedażowych. Cieszymy się, że Microsoft docenił naszą dotychczasową współpracę i otwiera przed nami kolejne możliwości. Wychodzimy na rynki zagraniczne, a w obszarze medtech w międzynarodowym środowisku niezwykle istotne jest korzystanie z bezpiecznych, skalowalnych rozwiązań, a dostępne na całym świecie usługi Microsoft to gwarantują. Chcemy aktywnie korzystać ze wszystkich benefitów, jakie daje nam partnerstwo z tak dużym graczem światowego rynku" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.