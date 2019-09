MedApp współpracuje z Johnson & Johnson w zakresie badań przesiewowych

"Johnson & Johnson to kolejny po Microsofcie międzynarodowy koncern, który nawiązał z nami współpracę. Niezwykle nas cieszy, że nasze rozwiązania znajdują uznanie wśród światowych korporacji zarówno medycznych, jak i technologicznych. Liczymy, że współpraca z farmaceutycznym potentatem pozwoli wielu Polakom poprawić jakość zdrowia, a także przyczyni się do dalszego rozwoju naszych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że udział w tak dużym projekcie da nam możliwość współpracować w przyszłości z innymi globalnymi podmiotami" - skomentował prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Umowa pomiędzy spółką MedApp a Johnson & Johnson Poland została podpisana 19 września br. Projekt rozpocznie się miesiąc od podpisania umowy. Nadzór merytoryczny nad projektem będzie prowadzony przez dr. n. med. Piotra Lodzińskiego z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w grudniu 2018r. uzyskał tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest to tytuł przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za osiągnięcia naukowe i kliniczne w dziedzinie kardiologii.