Mercator Medical: Zamknięcie granic Malezji może czasowo zwiększyć marże

"W dniu 16 marca 2020 r. pojawiły się wstępne informacje o planowanym przez rząd Malezji, począwszy od 18 marca 2020 r., zamknięciu granic oraz zarządzeniu zamknięcia części przedsiębiorstw z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Potencjalnie te działania mogą doprowadzić do istotnych zaburzeń na rynku rękawic medycznych, ponieważ Malezja jest największym światowym producentem rękawic oraz surowców do ich produkcji" - czytamy w komunikacie.

Mercator podkreślił, że w jego przypadku większość rękawic nabywanych od dostawców zewnętrznych pochodzi z Malezji, a ponadto tajlandzka fabryka należąca do grupy spółka zaopatruje się częściowo w surowce również w Malezji.

"Krótkoterminowo efektem możliwego wygaszenia produkcji przez malezyjskich producentów rękawic jednorazowych oraz zamknięcia granic Malezji może być istotny wzrost cen rynkowych rękawic, co może umożliwić również krótkoterminowo realizację wyższych marż przez grupę kapitałową emitenta" - czytamy dalej.

"Na większości rynków emitent notuje sprzedaż i marże przewyższające wcześniejsze oczekiwania. Natomiast wprowadzone uprzednio ograniczenia w wywozie towarów poza terytorium Polski, w tym do innych krajów Unii Europejskiej, spowodowały pewne perturbacje w bieżącej działalności spółek zależnych emitenta oraz w realizacji dostaw do klientów spoza Polski. Obecnie emitent zakłada wznowienie działalności dystrybucyjnej w państwach Unii Europejskiej poza Polską w dotychczasowym modelu operacyjnym" - podała także spółka.

Segment produkcji (fabryka rękawic w Tajlandii) pracuje bez zakłóceń, z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych, w sytuacji utrzymującego się wysokiego popytu na światowych rynkach. Dostawy kontenerowe z Tajlandii do klientów realizowane są bez zakłóceń, podkreślono.

Mercator podał, że ograniczenia dotyczące pozwolenia na wywóz poza Unię środków ochrony indywidualnej, nałożone przez KE oraz rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące ograniczeń zbycia lub wywozu tych towarów (w szczególności rękawice nitrylowe i lateksowe oraz maseczki chirurgiczne) poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej według wstępnych szacunków spółki mogą dotyczyć do ok. 5-10% całkowitej sprzedaży, tj. sprzedaży realizowanej do klientów w krajach poza Unią Europejską.