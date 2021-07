Mercator Medical zyskał dzięki pandemii. Teraz ceny rękawic spadają

Obecnie cena akcji Mercatora wynosi ok. 250 zł. W piątek kurs akcji spada o ponad 5 proc. i jest to najmocniejszy spadek wśród dwudziestu największych spółek na warszawskiej giełdzie skupionych w indeksie WIG20. Krakowska spółka dołączyła do indeksu WIG20, czyli do giełdowej elity, w marcu 2021 roku.