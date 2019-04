MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,5 mld zł po marcu wg wstępnych danych

"W okresie styczeń - marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-marzec 2018 r. o ok. 1 mld zł " - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były niższe o 0,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 6% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),

W okresie styczeń-marzec 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 6,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 15,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-marzec 2018 r.