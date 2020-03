MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

"W imieniu własnym oraz pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, dziękuję nadinspektorowi Piotrowi Walczakowi, za wszystko co zrobił dla KAS i całej polskiej skarbowości. Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego, by KAS w coraz większym stopniu stawała się organizacją przyjazną podatnikom, wspierająca przedsiębiorców, skuteczną w budowaniu stabilnych finansów naszego kraju i zarazem atrakcyjną jako miejsce pracy i służby" - powiedziała Rzeczkowska obejmując stanowisko szefa KAS.