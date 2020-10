"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec września 2020 r. wyniosło ok. 1 100,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 8,9 mld zł (+0,8%). Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 836,8 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 263,5 mld zł (tj. 23,9% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie