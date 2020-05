MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Błaszek, Brzezin i Łowicza

"Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Mieszkańcy trzech miejscowości położonych w województwie łódzkim odetchną od uciążliwego ruchu tranzytowego, zmniejszy się też hałas i zanieczyszczenie powietrza. Kierowcy podróżujący drogami krajowymi w tym województwie zyskają wygodne i bezpieczne trasy, nie będą też tracić czasu w korkach, jak ma to miejsce obecnie" - powiedział minister Andrzej Adamczyk , cytowany w komunikacie.

Obwodnice Błaszek oraz Brzezin ominą miejscowości po północnej lub południowej stronie. Obwodnica Błaszek będzie miała ok. 3,5 km długości i w zależności od wariantu powstaną skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 449 lub 710 oraz z drogami powiatowymi. Obwodnica Brzezin o długości ok. 15 km krzyżować się będzie w zależności od wariantu z drogami wojewódzkimi nr 708, 704 oraz 715, a także licznymi drogami powiatowymi i gminnymi. Obwodnica Łowicza o długości ok. 13 km ominie miejscowość od północy, wschodu i południa.