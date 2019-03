Miasta główkują, jak powstrzymać Ukraińców przed wyjazdem. Urzędy i szkoły pracują na pełnych obrotach

Tak samo jest w Poznaniu, Krakowie czy Lublinie. Do zainstalowania nowego oprogramowania przygotowuje się Warszawa. Te małe gesty mają sprawić, że pracujący w Polsce obywatele Ukrainy poczują się u nas lepiej.

Urząd frontem do klienta

Muszą to robić, bo od 2020 r. obywatele Ukrainy będą mogli bez większych formalności podejmować pracę w Niemczech. Za Odrą Ukraińcy mogą zarobić dużo więcej, mają szansę na lepsze pakiety socjalne i bardziej rozwinięte programy integracyjne – kursy językowe czy zawodowe. Polscy przedsiębiorcy boją się ich masowego odpływu, bo wakatów, które po sobie zostawią, nie sposób zapełnić rodzimymi pracownikami.

Samorządy mają ostatnią chwilę, by przekonać Ukraińców, że są u nas mile widziani. Pierwszy krok? Sztaby tłumaczy wzięły się za przekładanie na ukraiński formularzy i stron internetowych różnych instytucji, a wyznaczeni urzędnicy uczą się języka sąsiadów, by móc prowadzić w nim "obsługę petentów".

Łódź przygotowuje właśnie specjalny pakiet, który ma ułatwić im codzienne życie i załatwianie spraw w urzędach. Określa się go mianem "pakietu relokacyjnego", czyli uproszczonej ścieżki administracyjnej dla obcokrajowców.

Urzędnicy Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej łódzkiego magistratu chcą do niezbędnego minimum ograniczyć formalności związane z posłaniem dzieci do szkoły czy rejestracją w urzędach i ułatwić kontakty z urzędnikami.

Podpowiedzą, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, odnaleźć się w meandrach systemu opieki zdrowotnej czy jak zapisać dziecko do szkoły. Urzędnicy deklarują, że żaden obcokrajowiec nie będzie pozostawiony ze swoimi problemami sam sobie.

Miasta dbają też o dzieci. W szkołach, do których chodzi wielu uczniów pochodzenia ukraińskiego, coraz częściej zatrudnia się asystentów międzykulturowych.

Tak jest na przykład w łódzkiej Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego, w której uczy się ponad 100 Ukraińców. Zatrudniony na stałe doradca ds. wielokulturowości pomaga dzieciom w aklimatyzacji i pokonywaniu barier językowych, a nauczycielom podpowiada, w jaki sposób skuteczniej trafić do uczniów, którzy muszą zmierzyć się z życiem w zupełnie nowych warunkach.

Przystosowywanie do nauki w polskiej szkole może się odbyć także w oddziale przygotowawczym. Przybywające z zagranicy dzieci skupiają się na nauce języka polskiego, a kiedy już go podszlifują, dołączają do klasy ogólnej z polskimi rówieśnikami. Kilka takich oddziałów znajduje się w stołecznych szkołach.