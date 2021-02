Microsoft i Oracle podjęły współpracę w zakresie usług chmury obliczeniowej

Wiele organizacji przechodzi teraz proces cyfrowej transformacji przy wykorzystaniu możliwości chmury. Ich środowiska IT stanowią złożony ekosystem technologii, aplikacji i danych. Często zdarza się, że w korporacyjnych systemach działają zarówno rozwiązania Oracle, jak i technologia Microsoft. By zapewnić ich współpracę w procesie przejścia do chmury obliczeniowej, Oracle i Microsoft podjęły decyzję o zapewnieniu płynnej współpracy obu środowisk chmurowych. Dzięki temu klienci zyskają wygodę ich obsługi, ograniczą koszty integracji i wyeliminują zakłócenia podczas migracji do chmury, podkreślono.

"Polski rynek z roku na rok staje coraz bardziej dojrzały i po dość długiej fazie ostrożnego podchodzenia do technologii chmurowych zaczyna ostatnio wyraźnie nadrabiać zaległości. Rozmawiając z naszymi klientami, zauważamy bardzo wiele firm kreujących już teraz strategie wykorzystania chmury w swoich korporacyjnych systemach IT. Warto przy tym podkreślić, że takie strategie i związane z nimi działania nie dotyczą jedynie najprostszych scenariuszy, ale obejmują także plany migracji do chmury rozwiązań najbardziej krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Porozumienie zawarte przez Microsoft i Oracle jest reakcją na to zainteresowanie i ma na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów decydujących się na przechodzenie do chmury w szerokim zakresie" - dodał dyrektor generalny Oracle Polska Tomasz Bochenek.