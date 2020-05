ML System miał 1,41 mln zł zysku netto, 4,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Ponadto, otrzymaliśmy zamówienie na dostawę do centrum turystycznego w norweskim Dalsnibba modułów fotowoltaicznych z powłoką z kropek kwantowych o łącznej powierzchni 35 m2. Trafią one na przeszkloną elewację budynku położonego na wysokości 1500 m n.p.m. To już czwarta w tym roku, po Stavanger, Sztokholmie i wspomnianej wyżej Uppsali, realizacja skandynawska. Potwierdza to silną pozycję ML System w tej części Europy, gdzie kontrahenci doceniają wysoką jakość wykonania produktów. Obok aspektu estetycznego należy wspomnieć o wątku ekologicznym, idealnie wpisującym się w tamtejsze trendy, tj. dążenia do poprawy jakości powietrza i wyeliminowania efektu cieplarnianego" - dodał Cycoń.