MLP Group rozpoczęło budowę inwestycji MLP Business Park Berlin I

Park MLP Business Park Berlin I powstanie zgodnie z panującymi trendami na rynku nieruchomości magazynowych. W parku logistyczno-biznesowym powstaną tzw. obiekty typu City Logistics, czyli małe moduły magazynowe z najnowocześniejszą przestrzenią biurową o bardzo wysokim standardzie wykończenia. Oferta wynajmu modułów skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z segmentu e-commerce, firm kurierskich oraz lekkiej produkcji. Centralna lokalizacja projektu sprawia, że będzie on odpowiednim miejscem do prowadzenia działalności przede wszystkim dla firm "ostatniej mili", wskazano również.