MOL sfinalizował zakup aktywów Chevron w Azerbejdżanie

MOL sfinalizował transakcję przejęcia aktywów w Azerbejdżanie, w tym zakupu 9,57% udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) oraz 8,9% udziałów w rurociągu BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) od Chevron Global Ventures, Ltd i Chevron BTC Pipeline, Ltd, podała spółka. Łączna wartość tych umów to 1,57 mld USD.