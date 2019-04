Moody's podniósł ratingi Banku Millennium do Baa2, perspektywa stabilna

"Jednocześnie podwyższono bazową ocenę kredytową BCA i ocenę skorygowaną BCA do poziomu baa3 z baa1, a długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (CR Assessment) do A3(cr) z Baa1(cr) i długoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) do A3 z Baa1" - czytamy w komunikacie.