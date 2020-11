Morawiecki: Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny w najbliższych dniach

"W tym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. [...] Jeśli w następnych dniach uda nam się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem. Ale przed nami jeszcze długa wojna. Ale wygramy ją. Wierzę, że niedługo wrócimy do normalności" - dodał premier.