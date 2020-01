Morawiecki: Powstało strategiczne studium lokalizacyjne linii kolejowych do CPK

Premier zadeklarował, że rząd dołoży wszelkich starań, by CPK powstał i by przejść obecny etap prac planistycznych i uzgodnień, "które są czasem trudniejsze niż sama budowa".

"[Opracowanie studium] pokazuje, że ten projekt [CPK] jest na serio, że to się dzieje, kolejne kamienie milowe są osiągane. Dokładne mapy, przebiegi linii, uświadamiają, jak wielka praca została wykonana. To wchodzi do konsultacji, do procesu uzyskiwania zgód środowiskowych. Dziś dostarczamy kolejny kamień milowy - strategiczne studium lokalizacyjne, jest dostępne w Internecie" - dodał wiceminister infrastruktury Marcin Horała.