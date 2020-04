Morawiecki: Przeznaczymy ponad 3 mld zł na Fundusz Dróg Samorządowych w tym roku

"Fundusz Dróg Samorządowych to ponad 3 mld zł i to nie jest nasze ostatnie słowo" - powiedział Morawiecki podczas telekonferencji.

Program obejmuje budowę, przebudowę lub remont łącznie ok. 3 467 km dróg, w tym ok. 1 708 km dróg powiatowych i ok. 1 759 km dróg gminnych, podała Kancelaria Premiera.