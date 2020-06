Mount TFI: Korekta cen mieszkań na rynku pierwotnym wyniesie najwyżej 10%

"Byliśmy w okresie hossy, w której ceny metra kwadratowego mieszkań rosły rokrocznie w tempie 10%, zaś deweloper sprzedawał tzw. dziurę w ziemi. Potwierdzają to odczyty, gdyż rok 2019 był drugim najlepszym rokiem w historii rynku deweloperskiego, po rekordowym roku 2017. Tym samym większość inwestycji deweloperskich ma już zabezpieczoną większą część sprzedaży. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z 50-proc. przedsprzedażą projektów, które dopiero startują lub blisko 100-proc. sprzedażą projektów, które są na półmetku harmonogramu realizacji. Budowy w Polsce na szczęście nie stanęły w okresie lockdownu. Tym samym nie ma zagrożenia po stronie wypełnienia harmonogramów realizacji, zapisanych w umowach deweloperskich, których złamanie dałoby prawo nabywcy do odstąpienia od umowy lub możliwość renegocjacji ceny. Statystyczny deweloper nie ma więc presji do wyprzedaży swoich mieszkań po niższych cenach" - powiedział zarządzający Funduszem Mount Finansowania Przedsiębiorstw Michał Ferenc, cytowany w

komunikacie.