Movie Games ma umowę z R. Lewandowskim ws. powołania spółki produkującej gry

"Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi" - powiedział Robert Lewandowski , cytowany w komunikacie.

"Wszystkie najpopularniejsze gry piłkarskie skupiają się na tych kluczowych 90 minutach, my chcemy przedstawić pozostałe 22 i pół godziny oczekiwania na to wydarzenie. Takich gier, luźno inspirowanych formą popularnych seriali dokumentalnych o zespołach piłkarskich i nie tylko pokazujących historie zza kulis jeszcze nikt nie robił, co stawia nas w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszył się serial 'The Last Dance', który przybliżył sukces Michaela Jordana i Chicago Bulls, gdzie wydarzenia na parkiecie były tylko tłem całej historii. Jesteśmy przekonani, że tak jak produkcje filmowe o tej tematyce, tak i nasze gry jako nowy pośrednik przekazywania emocji, zainteresują szerokie grono odbiorców" - dodał współzałożyciel oraz prezes planowanej spółki, która do września dołączy do grona innych podmiotów z grupy Movie Games Filip Szklarzewski, cytowany w komunikacie.