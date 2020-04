Movie Games rozważa różne scenariusze rozwoju gry 'Drug Dealer Simulator'

" Gra 'Drug Dealer Simulator' po 72 godzinach od premiery zanotowała 55 tys. sprzedanych sztuk i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Posiadamy szereg scenariuszy w zależności od jakości premiery. Po pierwsze, czy dajemy kontynuację do gry czy dodamy jakieś elementy dodatkowe do samej gry. Drugim kierunkiem jest ewentualne stworzenie jakiegoś uniwersum. Możemy także stworzyć kilka innych gier w podobnym klimacie i mamy gdzieś zapisanych parę tytułów, które mogłyby się pojawić przed rozwinięciem samej gry 'DDS'" - powiedział Wcześniak podczas wideokonferencji.

Dodał, że debiut "DDS" pokazał spółce pewien "podręcznik" jak przygotowywać idealną premierę, co będzie miało pozytywny wpływ na kolejne debiuty.

"Mamy w przygotowaniu liczne premiery, o których informujemy na naszej stronie. Gra 'Lust from Beyond' posiada 95 tys. zapisów, a 'Alaskan Truck Simulator' 100 tys. i to przed marketingiem związanym z premierą, czy także gra 'Car Wash Simulator'. Chcemy, aby debiuty tych największych gier odbyły się w tym roku" - dodał prezes.