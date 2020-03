giełda 2 godziny temu

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 268 tys. przedsiębiorców

Od początku lutego do Małego ZUS-u Plus zgłosiło się ponad 111 tys. przedsiębiorców, co oznacza, że z ulgi będzie mogło skorzystać łącznie ponad 268 tys. z nich, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Prawo do obniżonych składek miało według szacunków resortu około 320 tys. przedsiębiorców.