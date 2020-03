MR: Można przedłużyć terminy wyłożenia do wglądu projektów planistycznych

"Wskazanie przez ustawodawcę jedynie dolnego ograniczenia oznacza, że pozostawił on wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta swobodę określenia okresu trwania wyłożenia, o ile nie jest on krótszy niż 21 dni" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki temu czas wyłożenia może być dostosowany do partykularnych okoliczności danej procedury planistycznej" - dodano.

Wydłużenie okresu wyłożenia do wglądu należy ogłosić w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w każdy inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przed upływem pierwotnie zakreślonego terminu wyłożenia.

"Powinien być to taki sam sposób, w jaki ogłoszone zostały informacje o wyłożeniu projektu aktu planistycznego do publicznego wglądu. Ogłoszenie to może wskazywać nowy termin dyskusji publicznej, o ile ta się jeszcze nie odbyła"- zaznacza MR.