MR planuje tzw. estoński CIT oraz ulgę na robotyzację i automatyzację

"Na pewno takim projektem, który jest zapowiedziany w expose i który będzie przygotowywany, to jest tzw. estoński CIT, czyli możliwość niewypłacania przez firmy zysku, tylko inwestowania go w rozwój firmy, w zakup sprzętu. Z naszej perspektywy do rozwoju firm przyczyniłaby się też ulga dedykowana stricte na robotyzację i automatyzację, ściśle związana z tym, żeby jak najwięcej firm przechodziło tę transformację w kierunku 4.0" - powiedział Mazur podczas spotkania z dziennikarzami.