MR: Tempo spadku sprzedaży detalicznej spowolni do -15% r/r w maju

"Zniesienie ograniczeń w odniesieniu do galerii handlowych i marketów budowlanych oraz napływające w tym kontekście stosunkowo pozytywne dane z badania aktywności w branży, dotyczące powrotu klientów do sklepów, pozwalają oczekiwać, że kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie spadku sprzedaży detalicznej - do ok. 15%. Nadal najgłębszych spadków spodziewamy się w zakupach dóbr trwałego użytku, w tym samochodów" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.