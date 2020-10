MRPiT: Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrośnie do ok. 220 tys. w 2020r.

"Można oczekiwać, że w przypadku dalszego utrzymywania się stabilnej sytuacji na rynku budowlanym, w 2020 r. zostaną osiągnięte kolejne rekordy pod względem liczby i powierzchni użytkowej mieszkań i domów oddawanych do użytkowania. Szacuje się osiągnięcie ok. 220 tys. nowo wybudowanych lokali. Do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego powinny przyczynić się również nowo wprowadzone oraz procedowane aktualnie zmiany legislacyjne. To m.in. uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego oraz pakiet rozwiązań finansowych i regulacyjnych stymulujących rozwój budownictwa dostępnego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach (tzw. pakiet mieszkaniowy)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań, co było wynikiem najwyższym od 1980 r. i trzecim rezultatem w Europie (w stosunku do liczby mieszkańców). Pod względem powierzchni oddawanych mieszkań, ubiegły rok był rekordowym w historii pomiarów. Bardzo dobre wyniki tegoroczne wskazują, że pomimo pandemii COVID-19 sektor mieszkaniowy radzi sobie znacząco lepiej niż inne segmenty gospodarki, podkreślił resort.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), we wrześniu br. oddano do użytkowania 20,7 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 21,9% r/ r. W tym samym miesiącu rozpoczęto budowę 26,2 tys. mieszkań, czyli o 21,6% więcej r/r. Biorąc pod uwagę okres styczeń - wrzesień br. oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, co stanowi wartość o 7,4% wyższą w ujęciu rocznym.

