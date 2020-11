MRPiT: Spadek PKB w 2020 r. może sięgnąć ok. 3%, o jego skali zdecyduje IV kw.

"Wg @GUS_STAT polski PKB w III kw. spadł o -1,5%. W #UE lepsza była tylko Litwa. Dane kwartał do kwartału wskazują na wzrost o 7,9% (sa). To efekty #TarczaAntykryzysowa. W skali całego 2020 oczekujemy spadku PKB o ok. -3%, ale decydujący będzie IV kw. - min. Robert #Tomanek" - czytamy na koncie Twitter.