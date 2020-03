MZ: 77 nowe przypadki zakażeń, łącznie 2132 osób

Wczoraj wieczorem informowano o 2 055 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Dzisiaj Sejm ma zająć się poprawkami Senatu. do tzw. tarczy antykryzysowej - działań osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa. Zapowiedziano przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu.

Od kilkunastu dni obowiązuje stan epidemii, przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach do Wielkanocy. Przedłużono też zamknięcie granic. Ze względu na dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, na dzisiaj zapowiedziano dalsze ograniczenia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono we Włoszech (101 738), Hiszpanii (87 955), w Niemczech (66 883) i Francji (45 169).

Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 3 001 i w Rumunii - do 2108 osób. Także w Słowenii do 755 osób, na Słowacji (311) i Węgrzech (442) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (712), Rosji (1835), na Litwie, Łotwie (376).