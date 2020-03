MZ: Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do szesnastu

"Apeluję do wszystkich o bardzo dużą wrażliwość i opiekę nad osobami starszymi. Osoby starsze proszę o ograniczenie aktywności, trzymanie się z dala od potencjalnych miejsc, gdzie może dojść do zakażenia" - powiedział Szumowski. "Ważne jest, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Chrońmy swoich bliskich, siebie i innych dookoła. Jeśli jesteśmy w kwarantannie nie wychodźmy na zakupy, do sklepu itd. To jest zakazane" - zaznaczył.