Na warszawskiej giełdzie padł rekord. Dane o inflacji pomogły bankom

Indeks WIG wzrósł we wtorek o 0,57 proc. do 70930 pkt. i ustanowił nowy rekord. Z kolei indeks WIG20, skupiający największe spółki na GPW, wzrósł do 2368 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od ponad dwóch lat.

Indeks WIG-Banki zyskał we wtorek 2,6 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie od dwóch lat. Najmocniej wzrósł kurs akcji Santander BP - o 4,9 proc. do 302 zł. Z kolei akcje PKO BP podrożały o 2,6 proc. do 42,05 zł, a notowania Pekao poszły w górę o 1,4 proc. do 107,2 zł.