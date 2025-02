Największe złoże białego złota. To odkrycie może zmienić globalny rynek

W kraterze McDermitt, położonym na granicy stanów Nevada i Oregon, odkryto największe na świecie złoże litu. Jak informuje portal "Daily Galaxy", złoże to może zawierać ponad 40 mln ton tego cennego metalu. Eksploatacja tego złoża może znacząco wpłynąć na światowy rynek litu, a także umocnić pozycję Stanów Zjednoczonych jako lidera w tej branży.

Złoże w McDermitt jest prawie dwukrotnie większe niż dotychczasowe największe złoże w Boliwii. Belgijska geolog Anouk Borst podkreśla, że odkrycie to może zmienić dynamikę rynku litu, zapewniając USA bezpieczne źródło tego kluczowego metalu.

Obecnie 90 proc. światowych dostaw litu pochodzi z Australii, Chile i Chin , a USA dążą do uniezależnienia się od tych źródeł.

Lit jako kluczowy surowiec

Lit jest niezbędny w produkcji akumulatorów do urządzeń elektronicznych i pojazdów elektrycznych. Jednak wydobycie litu wiąże się z dużymi obciążeniami środowiskowymi, co budzi sprzeciw lokalnych społeczności i ekologów. W przypadku złoża w McDermitt protesty wyraziły już grupy tubylcze i ekolodzy, co może wpłynąć na przyszłość eksploatacji tego surowca.