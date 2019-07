NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent

"Cyberbezpieczeństwo to temat, który - nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy - dotyczy nas wszystkich. Agenda badawcza naszego programu obejmuje całe spektrum tematów: zarówno technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz w zakresie tożsamości cyfrowej, jak i rozwijanie technik i procesów analiz w obu tych obszarach. Zróżnicowanie tematyczne projektów wyłonionych w poprzednich konkursach pokazuje, że polscy inżynierowie mają odpowiedni potencjał, by tworzyć nowe rozwiązania" - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Uruchomiony przez NCBR konkurs jest skierowany do jednostek naukowych i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, a dofinansowanie fazy badawczej (badania przemysłowe i prace rozwojowe) w przypadku jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie przez te jednostki. Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 7 października br., podano także.