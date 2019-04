NCBR przeznaczy 200 mln zł na innowacje w przemyśle stoczniowym

Głównym celem programu sektorowego jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie 2023 roku. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na badania i rozwój, a co za tym idzie, podniesieniu poziomu innowacyjności produktowej i technologicznej polskich firm, podano również.

W ramach pierwszego, przeprowadzonego w 2018 roku, konkursu do NCBR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 128 mln zł. Eksperci najlepiej ocenili projekt hybrydowego układu generowania energii elektrycznej do napędu jednostek pływających złożony przez spółkę Remontowa Electrical Solutions. Z największego, wynoszącego ponad 7,8 mln zł, wsparcia może natomiast cieszyć się zespół firmy FUD Technologies, który pracuje nad polską suwnicą bramową o dużym udźwigu dla branży stoczniowej, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach wietrznych, przypomniano.