Neinver: 3/4 klientów centrów handl. kupuje w outletach, średnio wydaje 388 zł

"Najpopularniejszymi dniami zakupów są weekendy, ale coraz częściej również czwartki i piątki. Odwiedziny w outlecie są z reguły zaplanowane, a klienci skoncentrowani na konkretnych celach zakupowych. Spośród wszystkich osób, które uczestniczyły w naszym badaniu, aż 76% okazało się być klientami outletów" - czytamy w raporcie "Centra pozytywnych emocji. Rynek outletów w Polsce w oczach klientów".

Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 16 outletów o łącznej powierzchni ponad 260 tys. m2. To obiekty zlokalizowane w większości w obrębie dużych aglomeracji oraz miast średniej wielkości. Najwięcej z nich mieści się w Polsce centralnej, na południu kraju i w części wschodniej, wskazano w raporcie.

"Neinver od lat pozostaje liderem rynku centrów outletowych w Polsce i Hiszpanii oraz wiodącym operatorem w Europie, a powstałe prawie 17 lat temu Factory Ursus jest wciąż najpopularniejszym i najlepiej rozpoznawalnym obiektem tego formatu w kraju. Naszą ambicją jest rozwijanie i udoskonalanie konceptu outletowego, dlatego uważnie przyglądamy się opiniom i oczekiwaniom klientów, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy z partnerami biznesowymi" - powiedziała country head Neinver w Polsce Bożena Gierszewska-Mroziewicz, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Outlety w Polsce gromadzą łącznie ok. 1 400 salonów popularnych marek polskich i światowych w stale obniżonych cenach - z segmentu mid-mass market i premium. Najsilniejszą reprezentację stanowią marki modowe dla kobiet i mężczyzn, obuwnicze oraz oferta sportowa. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się artykuły wnętrzarskie, a także biżuteria, akcesoria i kosmetyki, wskazano w raporcie.

"Przyciągają [klientów] przede wszystkim znane i atrakcyjne marki w stale obniżonych cenach. Ten przekaz najbardziej utkwił im w głowie. Uważają promocje outletowe za lepsze od proponowanych w tradycyjnych centrach handlowych. Liczą na unikalne produkty i okazje. 71% z nich to stali oraz regularni klienci centrów wyprzedażowych. 28% pojawia się w nich jedynie okazjonalnie" - czytamy dalej.

Podczas wizyty w outlecie klienci dostrzegają z reguły profesjonalną obsługę, wygodny oraz czytelny układ pasaży handlowych i deklarują, że czują się miło i przyjemnie.

"Średni wydatek klienta centrum outlet to 388 zł. Podczas jednej wizyty odwiedzają łącznie nawet 10 sklepów lub więcej. Mówią, że z reguły jadą na zakupy po konkretne rzeczy, w określonym wcześniej celu, ale też po to, by zapolować na okazje. Kupują głównie odzież damską i męską, buty, a także ubrania sportowe" - napisano też w raporcie.

Najczęściej suma wydatków podczas wizyty mieści się w zakresie 300-499 zł (32% ankietowanych) i 200-299 zł (23% ankietowanych).

"W poszczególnych regionach zaobserwować można wiele podobieństw, ale są również istotne różnice. Najwięcej wydają mieszkańcy Warszawy, najmniej mieszkańcy regionu wschodniego. Obie grupy traktują zakupy jako pretekst do wyjścia i chwili dla siebie. Dla mieszkańców wschodniej części Polski to również dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Klienci z Poznania podchodzą do zakupów bardziej zadaniowo, w mniejszym stopniu mają one poprawić im humor. Są w tym podobni do klientów z Aglomeracji Śląskiej" - wymieniono też w materiale.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 3 200 mieszkańców następujących miast i regionów: Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Szczecina, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina i Aglomeracji Śląskiej. Udział w nim wzięły osoby, będące klientami obiektów handlowych w Polsce, w tym centrów outlet. Strukturę próby stanowią zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w wieku od 18 do 55 lat.

Badanie zostało wykonane metodą ilościową CAWI (Computer-Assisted Web Interview) za pośrednictwem panelu internetowego Opinie.pl, należącego do IQS.

Neinver jest wiodącym operatorem outletów w Europie i liderem rynku w Polsce oraz Hiszpanii. W portfolio firmy znajduje się obecnie 18 centrów tego segmentu w sześciu krajach europejskich. Dwa projekty znajdują się w fazie rozwoju - Amsterdam The Style Outlets w Holandii oraz Alpes the Style Outlets we Francji.

"Firma zarządza również 5 parkami handlowymi, a w 2021 roku planuje otwarcie nowego obiektu Futura Ursus w Warszawie. Neinver współpracuje z przedstawicielami 800 marek lokalnych i światowych, a w centrach zarządzanych przez firmę znajduje się blisko 1 800 sklepów niemal wszystkich branż. Firma posiada dwie marki własne: Factory oraz The Style Outlets" - czytamy też w raporcie.

