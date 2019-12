"Celem Neinver jako zarządcy jest strategiczne zarządzanie portfolio marek, by móc dostosować je do aktualnych potrzeb i oczekiwań naszych partnerów biznesowych oraz klientów. Centra z portfolio Neinver w Polsce zgromadziły dużą grupę klientów, którzy swoje potrzeby zakupowe są w stanie w pełni zrealizować właśnie w outletach, przeznaczając coraz większe kwoty. Co więcej, postrzegają nasze outlety jako miejsca, w których warto bywać regularnie" - powiedziała country head Neinver w Polsce Bożena Gierszewska-Mroziewicz, cytowana w komunikacie.

W outletach Factory w tym roku zostało otwartych ponad 20 nowych salonów znanych marek lokalnych i światowych, z segmentu mody, akcesoriów, sportu, artykułów dla domu i gastronomii, podano w materiale.

"Obserwujemy dużą aktywność silnych marek międzynarodowych, zainteresowanych polskim rynkiem i konsekwentnie wzmacniamy ofertę outletów Neinver. Stopniowo zwiększamy portfolio topowych marek, w tym salonów premium dążąc do zróżnicowanej oferty" - wskazała international leasing director w Neinver Agnieszka Baczyńska.

W Factory Kraków - największym outlecie na południu kraju - otwarty został pierwszy w Polsce salon Saucony. To światowa marka, która od ponad 120 lat specjalizuje się w produkcji profesjonalnych butów dla biegaczy. Drugi tegoroczny debiut na polskim rynku to Boxeur des Rues. Włoska marka z oryginalną odzieżą dla kobiet i mężczyzn rozpoczęła obecność w Polsce od Factory Poznań. Kolejne salony powstały też w Factory Kraków oraz w warszawskim Factory Annopol. Factory Annopol zaprosił z kolei do pierwszego salonu outletowego marki Jack Wolfskin w Warszawie. W Factory Kraków pojawił się salon odzieżowy Marc O'Polo, wymieniono w materiale.

"Do outletowych pasaży w Factory Kraków powraca Tom Tailor - niemiecka marka nowoczesnych i modnych ubrań dla każdego. Z kolei Tommy Hilfiger zwiększył powierzchnię prawie dwukrotnie. Dużym zainteresowaniem klientów cieszył się salon Furla w formacie pop-up store, z wysokiej jakości torebkami, portfelami i dodatkami dla kobiet. Nowości w 2019 roku to również salony obuwnicze znanych marek Converse oraz Skechers. Poza tym wspomniane już Boxeur des Rues oraz Saucony. W ostatnich dniach października segment marek biżuteryjnych wzmocnił salon Yes" - czytamy dalej.

Rok 2019 w Factory Poznań obfitował w wielkopolskie debiuty outletowych salonów marek premium (Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Tom Tailor, Guess Accessories, Geox i Crocs, a także Boxeur des Rues; w przyszłym roku - również salon biżuterii Yes), podano też w komunikacie.

W Factory Annopol, obok debiutujących marek Boxeur des Rues oraz Jack Wolfskin, otwarty został pierwszy salon outletowy polskiego producenta obuwia 7MIL, Reebok z ubraniami i butami sportowymi oraz Guess Accessories z torebkami i akcesoriami dla kobiet.

"Poza tym klientów zaprosił salon Under Armour&Keen z obuwiem sportowym i sandałami oraz nowy salon mody męskiej Bytom, który powstał obok powiększonego salonu marek Vistula i Wólczanka oraz outletu marki Greenpoint z szeroką propozycją ubrań dla kobiet. Swoją powierzchnię aż dwukrotnie zwiększył również salon sportowy 4F. W przyszłym roku do portfolio Facctory Annopol dołączy marka Medicine" - wymieniono dalej.

Factory Ursus zaprosił klientów do salonu marek luksusowych z oryginalną ofertę modową dla kobiet i mężczyzn: Versace Collection, Versace Jeans, Just Cavalli, Superga oraz Giorgio.

"W przyszłym roku zaplanowano również specjalną propozycję ubrań z najwyższej półki dla dzieci. Otwarty zostanie też salon Kazar Studio dla klientów ceniących dynamikę, nowoczesność i unikalny charakter obuwia. Do outletu powróciła marka Tchibo z kawą, unikalnymi akcesoriami i gadżetami. Aż 230 m2 zyskał z kolei powiększony salon sprzętu i akcesoriów dla domu Tefal Home&Cook. To propozycja dla klientów ceniących wysoką jakość i niezawodność w kuchni" - napisano też w komunikacie.

Najmłodszy outlet w portfolio Neinver - Silesia Outlet w Gliwicach - w ostatnich tygodniach wzbogacił portfolio marek o salon firmy Crocs. Outlet umożliwia też oryginalną personalizację butów na miejscu, podano również.

Neinver to hiszpańska, wielonarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych i logistycznych, budowaniu obiektów handlowych i zarządzaniu nimi. W Polsce firma zarządza popularną siecią outletów Factory: w Warszawie (Ursus i Annopol), Poznaniu i Krakowie oraz centrum Silesia Outlet w Gliwicach i parkiem handlowym Futura w Krakowie.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące