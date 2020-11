Netia negocjuje kolejne przejęcia na rynku, liczy na dobry 2021 r.

"Prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych akwizycji, ale COVID-19, jak i wakacje spowolniły te procesy. We wrześniu wróciło to wszystko na swoje tory. Wiadomo jednak, że badanie danej spółki jak i analizy trwają zwykle kilka miesięcy i w tym czasie też negocjuje się cenę. Możemy jedynie powiedzieć, że jesteśmy w paru procesach" - powiedział Abramczuk podczas wideokonferencji.

Przedstawiciele spółki uważają, że Netia jest dobrze przygotowana do ewentualnego pogorszenia sytuacji związanej z pandemią. Według Abramczuka, po wynikach za III kw. widać, że wpływ koronowirusa był stosunkowo niski. Spółka chciałaby, żeby tak się utrzymało do końca pandemii i oczekuje dobrego kolejnego roku.

"Naszym zadaniem jest to krótkoterminowy efekt. Sierpień był dosyć słaby, nastąpił spadek ruchu, a my nie negocjujemy tych kontraktów. Czas pokazał, że nie tylko my straciliśmy, ale również inni. Długoterminowo nie powinno to mieć jednak większego wpływu na ten segment" - dodał Papazyan.